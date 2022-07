Нигерийският певец Бърна Бой издаде шестия си албум

Нигерийският певец Бърна Бой (Дамини Ебунолува Огулу) издаде шестия си албум "Love, Damini". Заглавието е като поздрав, с който завършва писмо до близък човек - "С обич, Дамини". Албумът е емоционален, като някои от песните са много лични.

Стилът на Бърна Бой е афробийт и поп, той го описва като афрофюжън - съчетаващ аренби, хип хоп, денс и реге. Такъв е и водещият сингъл от албума "Last, Last", който е с претенции за песен на лятото. В него Бърна Бой пее за края на една връзка, но настроението е ведро. "Да кара хората да танцуват на песен за раздяла, е безумно", пише един от феновете му в Ютюб. Според друг именно това показва потенциала му.

В интервю за "Билборд" преди излизането на албума, Бърна Бой признава, че вече размишлява много за живота. Обяснението му е, че да навърши 31 години, без да има деца, означава, че "нещата едновременно вървят добре и зле". Така че албумът му излиза, когато се е насочил към следваща фаза от живота си и в песните се бори с желанията си, амбициите, греховете си, победите.

Гостите в албума са няколко и покрай тях Бърна Бой съчетава африкански традиции с европейска чувствителност. Пример за това е сътрудничеството с Ед Шийран в песента "For My Hand" - отново за любов, вярност, нежност, уязвимост.

Други гости са южноафриканската група "Лейди Смит Момбазо" в първата песен "Glory", британският грайм рапър Джей Хюс ("Cloak & Dagger"), Калид в "Wild Dreams". Повечето песни обаче са написани и продуцирани от Бърна Бой. Той показва голямо желание за разнообразие, кратки, но богати мелодии (19 песни за 60 минути) и склонност към драматизъм.

Според "Ню мюзикъл експрес" "Love, Damini" е "еклектично и емоционално изследване на афропопа", с големи амбиции, много страст и ритъм, но често повтарящи се мелодии и малко запомнящи се песни. Това създава усещането, че въпреки гениалната му способност да пресъздава чувства, е могъл да направи нещо повече, за да стане албумът върхов в творчеството му.

Бърна Бой е роден в Порт Харкорт, Нигерия. Дядо му е бил мениджър на мултиинструменталиста и пионер на афробийта Фела Кути. Дебютира на международна сцена през 2013 г. с албума "L.I.F.E.", вдъхновен от Фела Кути и Боб Марли. През 2019 г. издава четвъртия си студиен албум "African Giant", който е номиниран за награда "Грами". Същата година става първият изпълнител на афробийт, успял да запълни лондонската арена "Уембли". Той привлича вниманието на Бионсе, която го ангажира за албума "The Lion King: the Gift" със саундтрак от филмите "Цар Лъв" и документалния "Black is King". Негова е песента "Ja Ara E" и е единственият гостуващ изпълнител със собствена песен в албума. Петият му студиен опус "Twice as Tall" също е номиниран за награда "Грами" и триумфира в категорията за най-добър глобален албум. Печелил е награда МОБО за най-добър международен изпълнител през 2019 г. и три награди БЕТ в същата категория.