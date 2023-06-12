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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.06.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.06.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.06.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
12.06.2023 17:41
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.22854

0.813974

Бразилски реал

BRL

10

3.72192

2.68679

Канадски долар

CAD

1

1.36228

0.734063

Швейцарски франк

CHF

1

2.00577

0.498562

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.54374

3.93122

Чешка крона

CZK

100

8.23195

12.1478

Датска крона

DKK

10

2.62457

3.81015

Британска лира

GBP

1

2.28277

0.438064

Хонконгски долар

HKD

10

2.31937

4.31152

Унгарски форинт

HUF

1000

5.31259

188.232

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.22263

8179.09

Израелски шекел

ILS

10

5.06338

1.97497

Индийска рупия

INR

100

2.20417

45.3686

Исландска крона

ISK

100

1.30825

76.438

Японска йена

JPY

100

1.30363

76.7089

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.41138

708.526

Мексиканско песо

MXN

10

1.05154

9.50986

Малайзийски рингит

MYR

10

3.93258

2.54286

Норвежка крона

NOK

10

1.68113

5.94838

Новозеландски долар

NZD

1

1.11507

0.896805

Филипинско песо

PHP

100

3.2421

30.8442

Полска злота

PLN

10

4.40552

2.26988

Румънска лея

RON

10

3.94575

2.53437

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68338

5.94043

Сингапурски долар

SGD

1

1.35286

0.739175

Тайландски бат

THB

100

5.25252

19.0385

Турска лира

TRY

100

7.70394

12.9804

Щатски долар

USD

1

1.81684

0.550406

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.78747

10.2171

Злато (в трой унции)

XAU

1

3552.18

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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