Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.06.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.06.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.22854
|
0.813974
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.72192
|
2.68679
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36228
|
0.734063
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00577
|
0.498562
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.54374
|
3.93122
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.23195
|
12.1478
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62457
|
3.81015
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28277
|
0.438064
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31937
|
4.31152
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.31259
|
188.232
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.22263
|
8179.09
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.06338
|
1.97497
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.20417
|
45.3686
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30825
|
76.438
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.30363
|
76.7089
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.41138
|
708.526
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.05154
|
9.50986
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.93258
|
2.54286
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68113
|
5.94838
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.11507
|
0.896805
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.2421
|
30.8442
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.40552
|
2.26988
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94575
|
2.53437
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68338
|
5.94043
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35286
|
0.739175
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.25252
|
19.0385
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
7.70394
|
12.9804
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81684
|
0.550406
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.78747
|
10.2171
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3552.18
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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