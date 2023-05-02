Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19469
|
0.837037
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.56558
|
2.80459
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31396
|
0.761058
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.98743
|
0.503162
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.58056
|
3.87513
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.29198
|
12.0598
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62394
|
3.81106
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22587
|
0.449263
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.27224
|
4.40094
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.25789
|
190.19
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.21154
|
8253.96
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.92442
|
2.0307
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.17916
|
45.8892
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3065
|
76.5404
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.29783
|
77.0517
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.33021
|
751.761
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.94306
|
10.0573
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.99573
|
2.50267
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66284
|
6.01381
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10787
|
0.902633
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22149
|
31.0415
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.27429
|
2.33957
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9668
|
2.52092
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73213
|
5.77324
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3354
|
0.748839
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.21861
|
19.1622
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.16045
|
10.9165
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.7837
|
0.560632
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.70828
|
10.3005
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3558.85
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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