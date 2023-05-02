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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2023
Снимка: Архив/БТА
София,  
02.05.2023 18:40
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19469

0.837037

Бразилски реал

BRL

10

3.56558

2.80459

Канадски долар

CAD

1

1.31396

0.761058

Швейцарски франк

CHF

1

1.98743

0.503162

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.58056

3.87513

Чешка крона

CZK

100

8.29198

12.0598

Датска крона

DKK

10

2.62394

3.81106

Британска лира

GBP

1

2.22587

0.449263

Хонконгски долар

HKD

10

2.27224

4.40094

Унгарски форинт

HUF

1000

5.25789

190.19

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.21154

8253.96

Израелски шекел

ILS

10

4.92442

2.0307

Индийска рупия

INR

100

2.17916

45.8892

Исландска крона

ISK

100

1.3065

76.5404

Японска йена

JPY

100

1.29783

77.0517

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.33021

751.761

Мексиканско песо

MXN

100

9.94306

10.0573

Малайзийски рингит

MYR

10

3.99573

2.50267

Норвежка крона

NOK

10

1.66284

6.01381

Новозеландски долар

NZD

1

1.10787

0.902633

Филипинско песо

PHP

100

3.22149

31.0415

Полска злота

PLN

10

4.27429

2.33957

Румънска лея

RON

10

3.9668

2.52092

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73213

5.77324

Сингапурски долар

SGD

1

1.3354

0.748839

Тайландски бат

THB

100

5.21861

19.1622

Турска лира

TRY

100

9.16045

10.9165

Щатски долар

USD

1

1.7837

0.560632

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.70828

10.3005

Злато (в трой унции)

XAU

1

3558.85

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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Към 19:03 на 02.05.2023 Новините от днес

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