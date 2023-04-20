Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.04.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.04.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20063
|
0.832896
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.52503
|
2.83686
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32536
|
0.754512
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.99371
|
0.501577
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.59745
|
3.84993
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.32197
|
12.0164
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62443
|
3.81035
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.21868
|
0.450718
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.27668
|
4.39236
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.17854
|
193.105
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19514
|
8367.22
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.88689
|
2.04629
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.17468
|
45.9838
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30825
|
76.438
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.32635
|
75.3949
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.34853
|
741.548
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.87015
|
10.1316
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.02732
|
2.48304
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68548
|
5.93303
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10107
|
0.908207
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.18389
|
31.4081
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.24166
|
2.35757
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.96656
|
2.52108
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72654
|
5.79193
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3397
|
0.746436
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.20043
|
19.2292
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.21049
|
10.8572
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78713
|
0.559556
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.85047
|
10.1518
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3575.47
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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