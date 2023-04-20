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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.04.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.04.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.04.2023
Снимка: Владимир Шоков, архив/БТА
София,  
20.04.2023 19:00
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20063

0.832896

Бразилски реал

BRL

10

3.52503

2.83686

Канадски долар

CAD

1

1.32536

0.754512

Швейцарски франк

CHF

1

1.99371

0.501577

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.59745

3.84993

Чешка крона

CZK

100

8.32197

12.0164

Датска крона

DKK

10

2.62443

3.81035

Британска лира

GBP

1

2.21868

0.450718

Хонконгски долар

HKD

10

2.27668

4.39236

Унгарски форинт

HUF

1000

5.17854

193.105

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19514

8367.22

Израелски шекел

ILS

10

4.88689

2.04629

Индийска рупия

INR

100

2.17468

45.9838

Исландска крона

ISK

100

1.30825

76.438

Японска йена

JPY

100

1.32635

75.3949

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.34853

741.548

Мексиканско песо

MXN

100

9.87015

10.1316

Малайзийски рингит

MYR

10

4.02732

2.48304

Норвежка крона

NOK

10

1.68548

5.93303

Новозеландски долар

NZD

1

1.10107

0.908207

Филипинско песо

PHP

100

3.18389

31.4081

Полска злота

PLN

10

4.24166

2.35757

Румънска лея

RON

10

3.96656

2.52108

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72654

5.79193

Сингапурски долар

SGD

1

1.3397

0.746436

Тайландски бат

THB

100

5.20043

19.2292

Турска лира

TRY

100

9.21049

10.8572

Щатски долар

USD

1

1.78713

0.559556

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.85047

10.1518

Злато (в трой унции)

XAU

1

3575.47

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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