Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.04.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.04.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19901
|
0.834021
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.54986
|
2.81701
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33013
|
0.751806
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.97999
|
0.505053
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.60729
|
3.8354
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.35503
|
11.9688
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62492
|
3.80964
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.23536
|
0.447355
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.28266
|
4.38085
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.20029
|
192.297
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.20059
|
8329.24
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.98161
|
2.00738
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18857
|
45.6919
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3065
|
76.5404
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.36304
|
73.3654
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.35934
|
735.651
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.79757
|
10.2066
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.07337
|
2.45497
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.71783
|
5.8213
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.12488
|
0.888984
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.28369
|
30.4535
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.17351
|
2.39606
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.96166
|
2.52419
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.71752
|
5.82235
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3482
|
0.74173
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.26171
|
19.0052
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.30484
|
10.7471
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79187
|
0.558076
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.8318
|
10.1711
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3593.92
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text