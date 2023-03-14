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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.03.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.03.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.03.2023
Снимка: Архив/БТА
София,  
14.03.2023 18:05
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.21843

0.820728

Бразилски реал

BRL

10

3.48409

2.87019

Канадски долар

CAD

1

1.33149

0.751038

Швейцарски франк

CHF

1

1.99901

0.500248

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.65169

3.77118

Чешка крона

CZK

100

8.22088

12.1641

Датска крона

DKK

10

2.62714

3.80642

Британска лира

GBP

1

2.22117

0.450213

Хонконгски долар

HKD

10

2.32152

4.30752

Унгарски форинт

HUF

1000

4.99573

200.171

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.18586

8432.7

Израелски шекел

ILS

10

5.02306

1.99082

Индийска рупия

INR

100

2.2117

45.2141

Исландска крона

ISK

100

1.29439

77.2565

Японска йена

JPY

100

1.35737

73.6719

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.39467

717.015

Мексиканско песо

MXN

100

9.73437

10.2729

Малайзийски рингит

MYR

10

4.05968

2.46325

Норвежка крона

NOK

10

1.72548

5.79549

Новозеландски долар

NZD

1

1.13724

0.879322

Филипинско песо

PHP

100

3.30745

30.2348

Полска злота

PLN

10

4.17217

2.39683

Румънска лея

RON

10

3.97381

2.51648

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73266

5.77147

Сингапурски долар

SGD

1

1.35558

0.737692

Тайландски бат

THB

100

5.2846

18.9229

Турска лира

TRY

100

9.60001

10.4167

Щатски долар

USD

1

1.82158

0.548974

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.00852

9.91552

Злато (в трой унции)

XAU

1

3480.5

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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Към 18:15 на 14.03.2023 Новините от днес

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