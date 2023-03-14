Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.03.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.03.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.21843
|
0.820728
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.48409
|
2.87019
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33149
|
0.751038
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.99901
|
0.500248
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.65169
|
3.77118
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.22088
|
12.1641
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62714
|
3.80642
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22117
|
0.450213
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32152
|
4.30752
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.99573
|
200.171
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.18586
|
8432.7
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.02306
|
1.99082
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.2117
|
45.2141
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29439
|
77.2565
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.35737
|
73.6719
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.39467
|
717.015
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.73437
|
10.2729
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.05968
|
2.46325
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.72548
|
5.79549
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.13724
|
0.879322
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.30745
|
30.2348
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.17217
|
2.39683
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.97381
|
2.51648
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73266
|
5.77147
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35558
|
0.737692
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.2846
|
18.9229
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.60001
|
10.4167
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82158
|
0.548974
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.00852
|
9.91552
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3480.5
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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