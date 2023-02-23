Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.02.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.02.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.25769
|
0.795108
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.57131
|
2.80009
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36143
|
0.734522
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.97718
|
0.505771
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.67091
|
3.74404
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.25733
|
12.1105
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62778
|
3.80549
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.219
|
0.450653
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.34819
|
4.2586
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.12762
|
195.022
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.21171
|
8252.8
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.09317
|
1.96341
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.23091
|
44.8248
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.28083
|
78.0744
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.36466
|
73.2783
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.42078
|
703.839
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.00551
|
9.9452
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.15506
|
2.4067
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.78541
|
5.60095
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.14785
|
0.871194
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.35184
|
29.8344
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.12292
|
2.42547
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.97963
|
2.5128
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.76872
|
5.65381
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37261
|
0.728539
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.30783
|
18.8401
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.76182
|
10.244
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.84234
|
0.542788
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.00776
|
9.923
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3367.88
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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