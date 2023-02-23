Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.02.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.02.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.02.2023
Пресфото - БТА, снимка: Архив
София,  
23.02.2023 18:28
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.25769

0.795108

Бразилски реал

BRL

10

3.57131

2.80009

Канадски долар

CAD

1

1.36143

0.734522

Швейцарски франк

CHF

1

1.97718

0.505771

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.67091

3.74404

Чешка крона

CZK

100

8.25733

12.1105

Датска крона

DKK

10

2.62778

3.80549

Британска лира

GBP

1

2.219

0.450653

Хонконгски долар

HKD

10

2.34819

4.2586

Унгарски форинт

HUF

1000

5.12762

195.022

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.21171

8252.8

Израелски шекел

ILS

10

5.09317

1.96341

Индийска рупия

INR

100

2.23091

44.8248

Исландска крона

ISK

100

1.28083

78.0744

Японска йена

JPY

100

1.36466

73.2783

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.42078

703.839

Мексиканско песо

MXN

10

1.00551

9.9452

Малайзийски рингит

MYR

10

4.15506

2.4067

Норвежка крона

NOK

10

1.78541

5.60095

Новозеландски долар

NZD

1

1.14785

0.871194

Филипинско песо

PHP

100

3.35184

29.8344

Полска злота

PLN

10

4.12292

2.42547

Румънска лея

RON

10

3.97963

2.5128

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.76872

5.65381

Сингапурски долар

SGD

1

1.37261

0.728539

Тайландски бат

THB

100

5.30783

18.8401

Турска лира

TRY

100

9.76182

10.244

Щатски долар

USD

1

1.84234

0.542788

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.00776

9.923

Злато (в трой унции)

XAU

1

3367.88

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

Свързани новини

23.02.2023 17:47

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0616 долара при курс от 1,0664 долара вчера. Курсът на долара съответно е 0,9420 евро спрямо 0,9395 евро вчера.  За други основни валути ЕЦБ определи следните референтни

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:00 на 23.02.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация