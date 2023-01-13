Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2023
Пресфото - БТА, снимка: Архив
София,  
13.01.2023 18:22
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.25486

0.796902

Бразилски реал

BRL

10

3.52326

2.83828

Канадски долар

CAD

1

1.34941

0.741065

Швейцарски франк

CHF

1

1.94591

0.513898

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.6892

3.71858

Чешка крона

CZK

100

8.14556

12.2766

Датска крона

DKK

10

2.62926

3.80335

Британска лира

GBP

1

2.20251

0.454027

Хонконгски долар

HKD

10

2.31539

4.31893

Унгарски форинт

HUF

1000

4.92702

202.962

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19171

8391.3

Израелски шекел

ILS

10

5.28146

1.89342

Индийска рупия

INR

100

2.22011

45.0428

Исландска крона

ISK

100

1.26755

78.8924

Японска йена

JPY

100

1.40687

71.0798

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.45587

686.875

Мексиканско песо

MXN

100

9.56906

10.4503

Малайзийски рингит

MYR

10

4.1711

2.39745

Норвежка крона

NOK

10

1.82882

5.46801

Новозеландски долар

NZD

1

1.14954

0.869913

Филипинско песо

PHP

100

3.29043

30.3912

Полска злота

PLN

10

4.17128

2.39735

Румънска лея

RON

10

3.95733

2.52696

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73808

5.75348

Сингапурски долар

SGD

1

1.36666

0.731711

Тайландски бат

THB

100

5.4707

18.2792

Турска лира

TRY

100

9.62534

10.3892

Щатски долар

USD

1

1.80861

0.552911

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.07179

9.33019

Злато (в трой унции)

XAU

1

3449.18

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ЕС/

Свързани новини

13.01.2023 17:16

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0814 долара спрямо 1,0772 долара вчера, съобщи на сайта си ЕЦБ. Курсът на долара съответно е 0,9283 евро спрямо 0,9283 евро вчера.  За други основни валути ЕЦБ определи

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:44 на 13.01.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация