САЩ наложиха санкции на компании от Сингапур и Маршаловите острови за връзки със Северна Корея

Съединените щати наложиха в петък нови санкции след последните изстрелвания на ракети от Северна Корея тази седмица, насочени към мрежа за доставка на гориво, която според Вашингтон подкрепя оръжейните програми на Пхенян и неговата армия, предаде Реутерс

Действията от днес бяха насочени към две компании, регистрирани в Сингапур, и компания, регистрирана в Маршаловите острови, се казва в изявление на Министерството на финансите на САЩ, тъй като Вашингтон се стреми да държи Северна Корея отговорна за трансфери от кораб на кораб, които заобикалят санкциите на ООН срещу страната.

„Изстрелванията на балистични ракети с голям обсег от страна на КНДР , включително над Япония, демонстрират продължаващо пренебрегване на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, заяви Брайън Нелсън, заместник-секретар по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване.

„Съединените щати ще продължат да налагат санкции и да преследват усилията на КНДР за избягване на наложените ограничения в световен мащаб, включително чрез посочване на онези, които подкрепят тези дейности.“

Северна Корея изстреля две балистични ракети с малък обсег в морето в четвъртък по посока на Япония, след завръщането на американски самолетоносач в региона.

Изстрелването на ракета беше шестото за 12 дни и първото, откакто Северна Корея изстреля ракета със среден обсег над Япония във вторник, което предизвика съвместни ракетни учения на Южна Корея и САЩ, по време на които едно оръжие се разби и изгоря.

Министерството на финансите заяви, че е наложило санкции на базираната в Сингапур Kwek Kee Seng, базираната в Тайван Chen Shih Huan и регистрираната на Маршаловите острови компания New Eastern Shipping Co Ltd, обвинявайки ги в участие в собствеността или управлението на кораб, който е извършил няколко доставки на рафиниран петрол за Северна Корея.