Проект на Община Габрово е сред финалистите в конкурса RegioStars 2023, организиран от Европейската комисия

Проектът „Синема“ (CINEMA) на Община Габрово за развитие на квартал „Шести участък“ е избран сред 30-те финалиста на конкурса RegioStars 2023, организиран от Европейската комисия (ЕК). Това съобщи за БТА Миглена Въгленова, експерт в местната администрация.

Кандидатурата на Габрово е по направлението „Европа по-близо до гражданите“. „Синема“ обхваща 22 регионални и общински институции от Eвропа. Проектът подпомага осем града от Дунавския регион да обновят изоставени градски центрове или празни пространства, като използват потенциала на творческите индустрии и местните традиции. В Габрово дейностите бяха насочени към стария квартал „Шести участък“. Чрез поредица от инициативи се търси механизъм, чрез който той да стане предпочитано място за туристите, за правене на бизнес и за интересни арт събития. Проектът е реализиран по Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г. посочват от Община Габрово.

От 14 септември до 14 ноември ще бъде отворено онлайн гласуване за наградата на публиката. На 11 октомври в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете финалистите ще представят публично проектите си. Церемонията по награждаването ще се състои на 16 ноември 2023 г. в Острава, Чехия. Победителите във всяка категория ще получат комуникационна кампания за популяризиране на наградените дейности, информират от администрацията.

„Синема“ е проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA (Creative industries for new urban economies in the Danube region). Финансирането му е по Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г.; приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“; специфична цел 1.1. „Подобряване на рамковите условия за иновации“, а общата му стойност е 2 249 073.50 евро. Реализира се за 30 месеца - от 1 юли 2020 до 31 декември 2022 г., и обхваща 22 регионални общински администрации и институции от осем европейски държави.

„Шести участък“ е най-старият квартал на Габрово и е разположен в централната част на града. Там е обособена първата градска улица, напомняща за духа на живота от 18 век до днес. В този квартал е и Националният пресклуб на Българската телеграфна агенция в Габрово.

