Областният управител на Ямбол Георги Чалъков подаде оставка в писмо до министър-председателя Николай Денков, съобщиха от Областната управа. В мотивите си Георги Чалъков изтъква, че не споделя целите и мотивите, с които е формирано новото редовно правителство.

„Не мисля, че вашето управление ще бъде добро за България, напротив - нищо хубаво не ни чака с управляващи, заченали управление на основата на лъжата, лъжата с която излъгаха своите избиратели, изтъквайки неясни мотиви, обслужващи чужди интереси нямащи нищо общо с добруването на България“, пише в писмото си Чалъков.

Георги Чалъков беше назначен на поста областен управител на Ямбол през август 2022 година. По-рано днес оставки подадоха и областните управители на София-област, Монтана, Хасково, Пазарджик, Видин.