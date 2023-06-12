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Областният управител на Ямбол Георги Чалъков подаде оставка

Йоана Димитрова
Областният управител на Ямбол Георги Чалъков подаде оставка
Областният управител на Ямбол Георги Чалъков подаде оставка
БТА: Архив
София,  
12.06.2023 11:21
 (БТА)

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков подаде оставка в писмо до министър-председателя Николай Денков, съобщиха от Областната управа. В мотивите си Георги Чалъков изтъква, че не споделя целите и мотивите, с които е формирано новото редовно правителство. 

„Не мисля, че вашето управление ще бъде добро за България, напротив - нищо хубаво не ни чака с управляващи, заченали  управление на основата на лъжата, лъжата с която излъгаха своите избиратели, изтъквайки неясни мотиви, обслужващи чужди интереси нямащи нищо общо с добруването на България“, пише в писмото си Чалъков. 

Георги Чалъков беше назначен на поста областен управител на Ямбол през август 2022 година. По-рано днес оставки подадоха и областните управители на София-област, Монтана, Хасково, Пазарджик, Видин. 

/ВД/

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