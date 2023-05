Едва ли има предизвикателство по-важно и неотложно от борбата с антисемитизма, посочи заместник-ръководителят на посолството на Държавата Израел в България Наама Леви по време на Националния експертен форум по въпросите на борбата с антисемитизма и опазване на еврейското наследство, който се провежда днес в София. Събитието е организирано от Дипломатическия институт към министъра на външните работи.

Според данни на Center for the Study of Contemporary European Jewry в Тел Авив в Израел, въпреки инвестициите в съществени образователни и политически усилия, през 2022 г. хиляди прояви на антисемитизъм са се случили по света, включително и физически посегателства, посочи Леви. И добави, че всеки, който го е грижа за човешкото достойнство и справедливост, трябва да осъзнава нуждата да предотврати тази действителност.

Антисемитските инциденти не са абстрактен феномен, дали физически или виртуални, те засягат истински хора, в истинския свят, изтъкна тя.

По думите й борбата с прояви на омразата изисква комбинация от широко прилагани програми, заедно с конкретни инициативи. Това изисква да се разбере кой е засегнат, кои са посегателите, къде се случват посегателствата и какво мотивира посегателите, посочи тя. По думите й тези въпроси трябва да бъдат гледани с голямо внимание, но те не могат да бъдат игнорирани, за да бъдат постигнати резултати за предотвратяването на подобни прояви.

По думите й една от причините за увеличаващия се антисемитизъм е речта на омразата, която е станала доминираща в Европа. Това е глобално предизвикателство, което засяга всички нас директно и индиректно. Най-тъмната глава от човешката история – Холокостът, не се е случил за една нощ, той е кулминацията на бавен и целенасочен процес за отчуждаването на евреите от обществото и тяхното дехуманизиране чрез реч на омразата, пропаганда. Фалшивите наративи и езикът на омразата стават норма, като това води до физическото отстраняване на 6 млн. евреи, коментира тя.

Леви посочи, че единственият начин да се адресира това предизвикателство е като се начертаят червени линии, които ще подсигурят, че свободата на речта няма да бъде използвана за обида и насилие. По думите й в днешния свят социалните мрежи оказват голямо влияние на увеличаващия се антисемитизъм и биват използвани и за инструмент за разпространение на реч на омразата. Тя добави, че компаниите трябва да се борят с предотвратяването на речта на омразата онлайн.