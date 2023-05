Представители на казанлъшко сдружение се включиха в международен проект в Литва

Няколко младежи от България участваха в проект “Theory Yes”, част от европейската програма “Еразъм +”, който се състоя в Литва. Това съобщи за БТА инж. Мария Славова, председател на казанлъшкото сдружение “Младежки център за развитие (МЦР) Взаимопомощ”, което е изпращаща организация по проекта. Участници са Атанас Митев, Недко Боянов, Калояна Бешева, Летисия Димитрова, Деница Иванова и Даниел Дочев.

Проектът е свързан с личностното развитие и засяга теми, които много често биват отхвърляни, а основната му цел е човек да бъде приятел със себе си и да излезе от зоната си на комфорт. “Младежите се запознаха с участници от различни държави като Полша, Словакия, Естония, Румъния, Литва и други, научиха повече за техните култури и имаха незабравими преживявания”, коментира Славова. Тя добави, че за някои участници това не е първи проект.

‘‘Въпреки че пътувам често по различни обмени, винаги имам какво да науча от тях – и този не беше изключение. Запознах се с нови хора и натрупах опит, който никога няма да забравя и който ми помогна да науча много за самия себе си‘‘, коментира Атанас Митев, лидер на групата, участвал в над 25 проекта. Той съветва младите хора да се включват в подобни инициативи и да не се страхуват да предизвикват себе си.

Тази седмица друга група от представители на МЦР “Взаимопомощ” ще се включат в проект “Yes for equality” в Румъния с посрещаща организация “Together Romania”, а до края на месеца други трима младежи ще участват в проект “Gender equality in your community” в Словакия с посрещаща организация “Step”, допълни Мария Славова. Тя каза още, че всички, желаещи да се включат, могат да се свържат с казанлъшкото сдружение.