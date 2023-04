Размяна на стари дрехи и почистване на паркове са част от инициативите за Деня на Земята в страната

Размяна на стари дрехи и почистване на паркове са част от инициативите, с които утре в страната ще бъде отбелязан Денят на Земята, показа проверка на БТА. Сред събитията са и засаждане на дървета, конкурси на екологична тематика, изложби и др. Обединяващото при всички тях е призивът за опазване на околната среда чрез щаденето на ресурсите на природата.

От 13:00 до 19:30 ч. в Клуба за естетическо възпитание на артиста ще се проведе „пролетна миграция на дрехи“, организирана от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), сдружение „За Земята", организация „Грийнпийс България“ и компанията за управление на отпадъци „TexCycle“. Събитието е в рамките на проект “Game On | Don't let climate change end the game!” с подкрепата на програма DEAR на Европейската комисия, съобщиха от БФБ.

Всеки посетител трябва да донесе до 10 от най-хубавите си дрехи, излезли от употреба. Ще има възможност за поправяне на дрехи, както и размяна на аксесоари и книги. По време на събитието, от 14:00 до 15:30 ч. ще има прожекция на филма „The true cost” („Истинската цена“), който разказва за хората, които правят дрехите и за въздействието на индустрията върху нашата планета. Предвидени са и дискусии за възможностите за рециклиране на дрехи.

Важно е да не изхвърляме дрехите, които вече не ползваме, защото много малък процент от тях не се рециклират. Дрехите отиват на сметището или в инсинераторите, каза за БТА Александър Николов от БФБ. Той обърна внимание на тенденцията за "green washing" в модната индустрия, като компаниите се представят за екосъобразни с твърдение, че използват рециклирани материали в продуктите си. Когато компаниите превръщат пластмасови бутилки в тениски, например, те ограничават възможността това пластмасово изделие да бъде преработено няколко пъти, обясни Николов.

Той каза също, че за появата на дрехи се изразходва сериозен ресурс, като даде пример с памука и водата. Николов подчерта, че хората трябва да се замислят и над социалния ефект. Той обясни, че производството на дрехи е концентрирано в по-слабо развити държави, допуска се трудова експлоатация.

"Децата често се ползват за бране на памук, например, защото техните пръсти са по-малки и при брането не увреждат самия памук", коментира още природозащитникът.

В един от столичните молове от „TexCycle” от 10:00 ч. утре до 18:00 ч. на 29 април ще съветват хората какво да правят с ненужните вече дрехи и как можем да удължим живота им. Желаещите ще могат да върнат своите стари дрехи. Днес и утре е предвидена и работилница за изработка на декорации и торбички от стари тениски.

Подобно събитие ще има и в един от моловете в Бургас.

Отново в София предстои кампанията „С мисъл за бъдещето“, в рамките на която утре от 10:00 ч. се предвижда почистване на пространствата около софийски училища и паркове.

По случай откриването на фестивала „100 стола“ през май, утре от 10:00 ч. ще започне почистване и засаждане на растения на ул. „Будапеща“ 1 в столицата, информират организаторите във фейсбук.

Климатична фреска на Деня на Земята ще се проведе в от 14:00 до 17:00 ч. в Стопанския факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски“.

Регионалните инспекции по околна среда и водите също се включиха в отбелязването на Деня на Земята, като техните събития започнаха още преди дни. Част от техните инициативи са за детски рисунки, провеждане на екоуроци сред децата, почистване и премахването на нерегламентирани сметища.

Дни на отворените врати по повод Деня на Земята ще има този уикенд от 9:30 до 17:00 ч. в Посетителски център – Паничище и Посетителски-информационен център – Самоков, информираха от Дирекция „Национален парк Рила“. В центровете посетителите ще имат възможност да се запознаят с величествената дива рилска природа, част от зеленото богатство на планетата.

От Дирекция „Централен Балкан“ напомниха, че посланията на Деня на Земята трябва да бъдат насочени към най-малките, като призоваха родителите и учителите да говорят с децата за добри практики за природосъобрзен живот. Оттам публикуваха и съвети как да пригодим дома си по начин, който ще намали консумацията на енергия и вода.

С призив за опазване на животинските видове в природата е и утрешното събитие на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) – преброяване на врабчетата.