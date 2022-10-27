Загиналият днес работник в Плевенско е бил без трудов договор

Загиналият днес работник при изкопни дейности край село Реселец, община Червен бряг, е бил без трудов договор. Това са установили изпратените на мястото на инцидента трудови инспектори, съобщи за БТА Радослава Иванова, директор на Дирекция "Инспекция по труда" в Плевен. Направен е оглед и снимки на обекта, добави тя.

Работникът, който е на възраст 52 години, е участвал в изграждането на дъждовен колектор. Заедно с него в шестметровия изкоп е имало още един мъж, който също е без трудов договор.

"Все още не е установен работодателят. На обекта не е имало никой", добави Иванова. Тя уточни, че при липса на трудов договор на работодателя се налагат санкции в размер от 1500 до 15 000 лв.

В Окръжна прокуратура в Плевен е образувано досъдебно производство по случая за причиняване на смърт при професионална непредпазливост. Причините за инцидента се изясняват.