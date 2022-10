Българската група Hellion Stone подгрява концерта на Godsmack в София. Събитието ще се състои на 25 октомври в зала „Арена София“(доскоро известна като „Арена Армеец“), съобщават организаторите.

Музикантите от квинтета Hellion Stone вече имат два дългосвирещи албума с авторска музика. Групата е сформирана през 2017 г. „Тя предлага многозвучен микс от „Сиатъл“ звук от 90–те с типични за груув метъла барабани и китари“, коментират организаторите на концерта.

Освен българската група преди Godsmack на сцената ще се качат и гърците от Grande Fox. Групата има издадени четири албума, като последният излезе през февруари 2021г. Музикантите определят стила си като „психеделичен хеви стоунър рок“ (psychedelic heavy stoner rock).

Това ще е втори концерт за от Godsmack в София след разпродаденото й шоу през 2019 г.

Групата е носител на наградата Artist`s of the Year на The Billboard Music Awards през 2001 г. Тя има четири номинации за престижните награди "Грами". Има и над 20 милиона копия в цял свят и три последователни албума под номер 1 в Billboard Top 200. Това ги нарежда до групи като Van Halen, U2, Metallica, Dave Matthews Band и Linkin Park, които имат същия успех. / ГН