ДПС регистрира листата си в 24-и МИР-София. Решението за регистрацията е публикувано на сайта на 24 РИК.

ДПС издига 16 кандидат-депутати. За водач е определена Ертен Белгинова Анисова.

Листата на ДПС за 24-и МИР-София:

1. Ертен Белгинова Анисова

2. Васил Методиев Петков

3. Васимир Иванов Радулов

4. Атанас Цветанов Кънчев

5. Теодор Йончев Калинов

6. Ромина Свиленова Божинова

7. Минчо Живков Георгиев

8. Велизар Любчев Райков

9. Антон Любомиров Антонов

10. Любомир Асенов Дамянов

11. Валентин Славов Димитров

12. Георги Иванов Несторов

13. Емил Янков Аврамов

14. Людмила Иванова Тончева

15. Щерьо Щерев Щерев

16. Нина Дончева Пананова-Йорданова