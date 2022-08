"Синелибри" организира кино курс на тема "От идеята до големия екран"

Двудневен курс на тема "От идеята до големия екран" ще се състои в рамките на предстоящото осмо издание "Синелибри", съобщават от екипа на международния кино-литературен фестивал.

Курсът се състои от два последователни мастъркласа - на 29 и 30 октомври, и предлага синтезирано знание за основите на реализацията на един филм, фокусирайки се върху две ключови теми - сценарно писане и предпродукция, снимачен процес и постпродукция.

Лектор на "Сценарият - задължителната основа на всеки филм" , е Александър Чобанов. Той е български сценарист и писател. Автор е на сборниците с разкази "Колекция 18“, "Летен следобед“ и "Квантова градина“, както и на романите "Хлапета“, "Неотминало“ и "Дъждът оставя следи“. Сценарист е на едни от най-популярните български сериали през последните години - "Отдел издирване“, "Съни бийч“, "Дяволското гърло“, "Под прикритие“, "Четвърта власт", "Дървото на живота“, пълнометражния филм „Привличане“.

"Зад кулисите на кинопроизводството" е с лектор Владимир Тодоров. Той е художник и илюстратор с многогодишен опит в игралното и анимационното кино. След завършването на художествената гимназия в София и кратък курс по анимация във ВИТИЗ през 1990 г., заминава за Лондон, където започва работа в студиото на Стивън Спилбърг. През 1995 г. се присъединява към студиото на Ули Майър, където работи по "Космически забивки“ и "Изгубени в космоса". През 1997 г. си сътрудничи с Warner Brothers за пълнометражния филм The Quest For Camelot. Следващата година е поканен в екипа на Sony Pictures Imageworks, в Лос Анджелис, където работи като аниматор и художник на сториборд. Работил е върху концептуалния дизайн на цяла поредица от хитови заглавия, сред които "Стюарт Литъл“, "Хари Потър и философският камък“, The Chubbchubbs!. Съвместно с Робърт Земекис, работи върху дизайна на "Полярен експрес“, "Беоулф“, "Коледна песен“.

Курсът е адресирани към любители и представители на професионалните среди с минимален опит, които желаят да разширят своите познания и да се впуснат в предизвикателството "да правиш кино", разказват организаторите.