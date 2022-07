Кметът на Чирпан благодари с отворено писмо на организаторите на фестивала Midalidare Rock

„С благодарност към всички ангажирани във второто издание на Midalidare Rock In The Wine Valley! Благодаря за доброто партньорство на „Мидалидаре Естейт“ ЕООД, като организатори на рок събитието от международно ниво успяха да направят мащабна реклама на община Чирпан, региона и на България, “ се казва в отворено писмо на кмета на Чирпан Ивайло Крачолов. Той изтъква, че заедно с организаторите и участниците са разширили фестивала в Долината на виното, който заради пандемията бе отложен два пъти.

За четирите дни над 30 000 фенове се насладиха на повече от 23 часа рок на световно ниво с Judas Priest, Avantasia, Within Temptation, Running Wild, Ugly Kid Joe, The Dead Daisies, Silent Winter, Freedom Call, Firewind, Project Renegade, Alestorm, Ross The Boss, Scanner, Beyond the Black, Shakra, The Broken Ravens и др. Обичани рок легенди, любима музика, рок истории, радостни хора, приятни срещи, много настроение, нови приятелства, смях…

„Благодаря на всички групи, изпълнители, фенове, фотографи, журналисти, инфлуенсъри, фейсбук приятели за популяризирането на нашия район на всички континенти! Благодаря на екипа от Общинска администрация, на кметовете на Могилово и Винарово, на всички, заети с рок събитието“, посочва още в писмото си Крачолов.

Кметът на Чирпан се обръща с признателност за професионализма към ОД на МВР – Стара Загора, РУ на МВР – Чирпан, ЦСНМП – Чирпан, Районна Служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Чирпан и „Делта гард“ ООД, които са изпълнявали всеотдайно задълженията си и са се присъединили към идеята общината да се превърне в сигурно място за туристи и инвеститори.