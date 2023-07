АНА-МПА: Общ призив на гърците в чужбина за премахване на ограниченията върху правото им на глас

Представители на организации на гърците, живеещи извън страната, изпратиха отворено писмо до парламента с призив за премахване на законите, които възпрепятстват гласуването им в чужбина, предаде специално за БТА агенция АНА-МПА.

Идеята за призива е провокирана, след като министерството на вътрешните работи подложи на обществено обсъждане законопроект за премахване на ограниченията за гласуване от чужбина.

В писмото Форумът на председателите на второстепенните организации в САЩ (Forum of the presidents of secondary organizations of the USA) заявява искане гърците да могат да упражняват правото си на глас без да се налага да се връщат в родината си, както и да могат да гласуват по пощата.

Писмото е адресирано до министър-председателя Кириакос Мицотакис, президента Катерина Сакеларопулу, министъра на вътрешните работи Ники Керамеос и до лидерите на партиите в новосформираното правителство.

Около 600 000 гърци в чужбина от всички краища на света, както и десетки емигрантски общности и организации подкрепят искането, сочат данни на електронни страници на гръцки общности, живеещи на чужди територии.

