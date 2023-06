Първото изявление на Марчел Чолаку като премиер на Румъния: Трябва да имаме повече румънска храна в магазините

Най-неотложна е схемата за намаляване на търговските надценки на редица основни хранителни продукти. Това каза Марчел Чолаку в първото си изявление като премиер на Румъния. Той го направи непосредствено преди началото на първото правителствено заседание, което се проведе в сградата на Министерския съвет на площад Виктория в Букурещ.

Чолаку подчерта, че ефектът от прилагането на мярката ще бъде понижаване на цените на няколко “жизненоважни храни във всяко домакинство” и информира, че ще я обсъди с големите вериги магазини, с производителите, както и с дистрибуторите. В допълнение към намаляването на инфлацията „до едноцифрено число“ е важно „да има повече храни, произведени в Румъния в магазините“, каза още ръководителят на новата изпълнителна власт.

Преди началото на първото заседание на новия кабинет, който беше избран с 290 гласа “за” след вот на доверие в парламента, Чолаку информира, че той и колегите му имат "добре формулиран план" и програма с "цели, които трябва да бъдат постигнати бързо".

Сред другите приоритети, обявени от правителствения ръководител, са подкрепата за преработката на храни, схемата за подпомагане на индустрията на строителните материали и въвеждането на зелена енергия в земеделските стопанства.

„Това е правителството на Румъния, не на СДП, не на НЛП. Всички сме колеги, нямаме друг шанс, освен да си помагаме. Ще споделим успехите, но най-вече възможните грешки", добави Чолаку.

Заседанието на кабинета тази вечер започна с одобрение на новата структура на изпълнителната власт, която предвижда реорганизация на Министерството на икономиката и преименуването му в Министерство на икономиката, предприемачеството и туризма и създаване на Национална агенция за спорта.

Сред първите дипломати, поздравили новия премиер по повод встъпването му в длъжност, бяха посланиците на България и САЩ в Румъния - Радко Влайков и Катлийн Кавалец.

“Ние приветстваме новото правителство за увеличаването на броя на жените министри от две на пет. Това е важна стъпка към многообразието и равенството между половете на най-високо ниво в правителството. САЩ са с вас като партньор и съюзник", написа посланикът на САЩ в Туитър.

Поздравления за кабинета на Чолаку публикуваха в Туитър и от Министерството на външните работи на България. “Очакваме с нетърпение да подобрим стратегическото сътрудничество”, гласи постът в социалната мрежа.

Congratulations @Odobes1Luminita for your appointment as MFA of Romania! Looking forward to enhancing 🇧🇬 & 🇹🇩 strategic cooperation.