Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля индонезийският остров Суматра, издадено е предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля днес индонезийският остров Суматра, съобщи Индонезийската геофизическа служба, цитирана от Ройтерс.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (ЕССЦ) по-рано беше съобщил за трус с магнитуд 6,9.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 20 км, посочи ЕССЦ.

След земетресението е издадено е предупреждение за цунами, допълни индонезийската метеорологична служба.

Индонезия се намира в сеизмична зона и земетресенията там не са рядкост, посочва Ройтерс.