Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля индонезийският остров Суматра, издадено е предупреждение за цунами

Алексей Маргоевски
Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля индонезийският остров Суматра, издадено е предупреждение за цунами
Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля индонезийският остров Суматра, издадено е предупреждение за цунами
Разрушения след земетресението в Сука Муля, провинция Западна Ява, Индонезия, 26 ноември 2022 г. Снимка: АП
Джакарта,  
25.04.2023 00:28
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля днес индонезийският остров Суматра, съобщи Индонезийската геофизическа служба, цитирана от Ройтерс.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (ЕССЦ) по-рано беше съобщил за трус с магнитуд 6,9.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 20 км, посочи ЕССЦ.

След земетресението е издадено е предупреждение за цунами, допълни индонезийската метеорологична служба.

Индонезия се намира в сеизмична зона и земетресенията там не са рядкост, посочва Ройтерс.

/АМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:29 на 25.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация