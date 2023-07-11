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Квалификациите в Шампионската лига по футбол стартираха с победи за Карабах и Зрински

Кремена Младенова
Квалификациите в Шампионската лига по футбол стартираха с победи за Карабах и Зрински
Квалификациите в Шампионската лига по футбол стартираха с победи за Карабах и Зрински
снимка: АП
11.07.2023 20:58
 (БТА)

Резултати от първите мачове в първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол:

Урарту (Армения) - Зрински (Босна и Херцеговина) - 0:1
Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Карабах (Азербайджан) - 1:2
Жалгирис (Литва) - Струга (Северна Македония) - 0:0

по-късно днес:
Балкани (Косово) - Лудогорец (България)
Хамрун (Малта) - Макаби Хайфа (Израел)
Ракув (Полша) - Флора (Естония)
Олимпия Любляна (Словения) - Валмиера (Латвия)
Партизани (Албания) - БАТЕ Борисов (Беларус)
Клаксвик (Фарьорски острови) - Ференцварош (Унгария)
Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - Брейдаблик (Исландия)

в сряда (12 юли):
Астана (Казахстан) - Динамо Тбилиси (Грузия)
ХИК Хелзинки (Финландия) - Ларн (Северна Ирландия)
Хекен (Швеция) - ТНС (Уелс)
Фарул Констанца (Румъния) - Шериф Тираспол (Молдова)
Слован Братислава (Словакия) - Суифт Есперанж (Люксембург)

/КМ/

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