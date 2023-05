Дет метъл групата Possessed идва за първия си концерт у нас. Събитието е на 20 юли в Mixtape5, съобщават организаторите от BGTSC.

Possessed се появява през 1983 година и е сочена за първата дет метъл група. Известна е с бързия си стил на свирене и „ръмжащите“ вокали на Джеф Бесера. В периода 1984 до 1987 година соло китарата е в ръцете на Лари Лалонд, който от 1989 г. е част от Primus.

След разпадането си през 1987 г. и реформирането от 1990 до 1993 г., групата се събира отново под ръководството на оригиналния басист и вокалист Джеф Бесера през 2007 г. От създаването си Possessed издава три студийни албума – Seven Churches (1985), Beyond the Gates (1986) и Revelations of Oblivion (2019), две EP-та, един лайв албум, два албума с компилации.

/ДД