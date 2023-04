Групата "Frankie Goes To Hollywood" може да се завърне на сцената след 20 г. за "Евровизия"

Поп групата "Frankie Goes To Hollywood" може да се завърне на сцена след 20-годишно прекъсване на песенния конкурс "Евровизия 2023" през месец май, съобщи електронното издание "Мейл онлайн".

Бандата бе създадена през 1980 г. и стана прочута с хитовете си "Relax", "The Power Of Love" и "Two Tribes", преди да се разпадне през 1987 г. Музикантите й се събраха през 2005 г. за концертна изява в Амстердам.

Почти двадесет години по-късно Холи Джонсън (вокали), Пол Ръдърфорд ( бек вокали), Питър Джил (ударни), Браян Наш (китара) и Марк О'Тул (бас китара) се очаква да се съберат отново на сцена.

Те са поканени да свирят на тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия" в родния им Ливърпул, съобщи британският в. "Сън". Завръщането им на екран на Би Би Си също би било забележително събитие, след като дебютният сингъл на групата "Relax" от 1983 г. бе забранен навремето от обществената медия.