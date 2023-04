Паметник на Ботев има в побратимения на Пловдив японския град Окаяма, парк в турската община Одунпазаръ носи името на Разград

Днес е Световният ден на побратимените градове, който се отбелязва от 1963 година през последната неделя на април. Инициативата е на Световната федерация на побратимените градове, създадена на 28 април 1957 г. Целта е укрепване на приятелските връзки между градовете на различните страни.

Сътрудничеството между градовете има различни форми – туристически, културен и образователен обмен, включително на ученици и студенти, летни езикови курсове, участие във фестивали и конкурси, сътрудничество в икономиката и спорта. Срещана практика е използването на име на побратимен град за название на квартал, парк или туристически обект. Така например в турската община Одунпазаръ има парк, който носи името на Разград, преди години в чешкия град Честохова е имало мотел с името "Перник", а в Рязан – хотел с името „Ловеч“.

Основните ценности, залегнали в идеята за побратимяване, са приятелството, сътрудничеството и взаимното опознаване на народите, разказа за БТА Милена Симова - главен експерт в Държавен архив - Перник. По думите й побратимяването е гъвкав и удобен инструмент за създаване на сътрудничество между малки и големи градове, села и общини.

Кой град с кои населени места по света е побратимен, потърсиха кореспондентите на БТА.

Варна има 17 побратимени градове от Европа, Азия и Африка

Първият меморандум за партньорство е подписан през 1963 година с Турку (Финландия), съобщиха за БТА от общината. Три години по-късно стартира партньорството на Варна с Рощок (Германия), тогава е подписан протокол за партньорство и с Кейптаун (Република Южна Африка). Десет години по-късно Варна подписва меморандум за сътрудничество с Алборг (Дания). През 90-те години на миналия век са сключени партньорства с Одеса (Украйна), с шведския град Малмьо, с Харков (Украйна) и с Новоросийск (Русия). От началото на настоящия век Варна се е побратимила с Дордрехт (Нидерландия), с район Аймсбютел, град Хамбург (Германия), с Печорския район на Киев (Украйна), с Нинбо, (Китай), с Генуа (Италия), с Новосибирск (Русия), със Сурабая (Индонезия) и с Да Нанг (Виетнам). Последният протокол за сътрудничество на Варна е от 2015 г. - с грузинския град Кобулети.

Враца е побратимена със седем града от Европа

Община Враца е побратимена със седем града от Европа като с всички поддържа връзки и обменя делегации, съобщиха за БТА от общината. Това са сръбският Бор, Кичево в Република Северна Македония (РСМ), украинският Суми, беларуският Кобрин, румънският Крайова, германският Франкфурт на Одер и френският Вилньов льо Роа. С Вилньов льо Роа се организират съвместни езикови курсове през лятото. Планират се съвместни проекти и с румънският Крайова, за което има сключен специален меморандум. Те са насочени към създаването на туристически маршрути, модернизиране на образователна инфраструктура, изграждане на инфраструктура за атракционни паркове, за планински, горски, воден и екстремен туризъм.

Побратимените на Габрово градове са 14, сред тях е град в Израел

Габрово има 14 побратимени градове, съобщиха за БТА от Община Габрово. С много от тях са осъществени общи инициативи – засаждане на дървета, ученически обмен и тренировъчни лагери, сътрудничество в културата и изкуството. Градовете, с които Габрово си сътрудничи, са Аалст (Белгия), Куманово (РСМ), Митвайда (Германия), Митищи, (Русия), Могильов (Беларус), Нови Сонч (Полша), Паневежис (Литва), Петах Тиква (Израел), Прешов (Словакия), Сисак (Хърватия), Тун (Швейцария), Чернигов (Украйна), Шеки (Азербайджан), Кутаиси (Грузия).

С 18 града е побратимен Кърджали, изпраща за обучение зрелостници в САЩ

С 18 общини и градове от девет държави се е побратимила през годините Община Кърджали. Последният протокол за сътрудничество е сключен преди няколко дни - на 27 април 2023 г. с община Струмица (РСМ), съобщиха за БТА от местната община. Географски погледнато приятелствата на родопската община се простират от САЩ до Китай, през Великобритания, Русия и съседните Румъния, Гърция и Турция. Пакт за сътрудничество Кърджали има и с община Сен-Жос-тен-Ноод, Брюксел (Белгия) като сред сферите за партньорство са културата, образованието и спорта. Във времето общината е реализирала съвместни проекти в гръцки и турски общини, деца от община Кърджали са летували на скаутски лагери в южната ни съседка Турция, по линия на образованието зрелостници са заминавали да учат в Елхарт, щата Индиана, САЩ.

Ловеч е побратимен с 11 града, с някои разменят имена на туристически обекти

Община Ловеч е побратимена с 11 града, съобщиха за БТА от общинската администрация. Сътрудничеството между тях е в областта на туризма и спорта, културата, образованието и младежта, икономиката и опазването на околната среда. Последното споразумение за сътрудничество на Ловеч е сключено на 2 септември 2021 г. с Требине, Република Сръбска (Босна и Херцеговина), който има близо 30 хиляди жители. Общината е разработила редица социални програми, особено за подкрепа на младите семейства и децата. Най-стари са приятелските взаимоотношения с Рязанска област, Русия, които датират от 9 юли 1968 г. и оттогава в Ловеч има ресторант „Рязан“, а в Рязан - хотел „Ловеч“.

Още от 1971 г. е международното партньорство между Ловеч и Ерфурт (Германия). Ловеч е побратимен още с Османгази (Турция), Колашин (Черна Гора), Изяслав (Украйна), Лавал (Франция), Лотошино (Русия), Берат (Албания), Валядолид (Испания), Сиктивкар (Русия).

Побратимените градове на Пазарджик са девет, има в САЩ, Виетнам и Йордания

В Пазарджишка област нaй-гoлeмият гpaд - Πaзapджиĸ, имa и нaй-гoлям бpoй пoбpaтимeни гpaдoвe – девет. Toвa ca Дpaмa (Гъpция), Cтaвpoпoл (Pycия) и Чexoв (Mocĸoвcĸa oблacт), Бopиcoв (Бeлapyc), Taтaбaня (Унгapия), Aepoдpyм (РСM), Aл Caлт (Йopдaния), Уecт Бeнд в щaтa Уиcĸoнcин (CAЩ) и Txaй Бин (Bиeтнaм).

C пет гpaдoвe-пoбpaтими е Cтpeлчa. Toвa ca Eceнтyĸи (Pycия), Opнeтa (Πoлшa), Kaлимaнeщи (Pyмъния), Гpaнaдa (Иcпaния) и cтoлицaтa нa Moнгoлия – Улaн Бaтop. C пo тpи гpaдa-пoбpaтими ca Πaнaгюpищe и Beлингpaд. Πaнaгюpищe пoддъpжa ĸyлтypни вpъзĸи c pycĸия гpaд Πятигopcĸ, Kaвaдapци (РСМ) и Жoдинo (Бeлapyc). Beлингpaд e в ĸyлтypни ĸoнтaĸти c гpъцĸия гpaд Coлyн, pycĸия Kиcлoвoдcĸ и бeлapycĸия Moлoдeчнo. C пo двa пoбpaтимeни гpaдa ca Πeщepa и Бeлoвo. C пo eдин гpaд-бpaт ca Бpaцигoвo, Бaтaĸ и Paĸитoвo. Бeз пoбpaтими ca гpaдoвeтe Cъpницa и Ceптeмвpи.

Поради пандемията от няколко години съвместни инициативи не са провеждани. Контактите са предимно с обмен на делегации за празниците на градовете.

Плевен има 18 побратимени градове, сред тях е град на Азорските острови

Плевен има 18 побратимени градове от 15 държави, съобщиха за БТА от общинската администрация. От Русия Плевен има подписани договори за сътрудничество с Централен административен окръг Москва и Ростов на Дон. Два са приятелските градове на Плевен в Китай – Чинджоу и Янгчуан, от РСМ също побратимените градове са два – Кавадарци и Битоля.

Плевен е установил близки контакти с американския град Шарлотсвил, а сред по-екзотичните дестинации е град Понта Делгада (Азорски острови). Плевен има близко сътрудничество и с градове в Гърция, Сърбия, Испания, Турция, Румъния, Германия, Беларус, Мароко, Полша, Беларус и Украйна. Сътрудничеството е предимно в областта на културата, туризма и спорта, участия във фестивали и конкурси. Плевен очаква за празника на 15 май делегации от пет от побратимените си градове.

В знак на съпричастност през миналата година бяха организирани три акции за набиране на дарения за побратимения украински град Николаев. Сред гражданите и бизнеса бяха събирани хуманитарни помощи, както и коледни сладкиши за децата. Установени са и контакти с град Тузла в Босна и Херцеговина за бъдещо побратимяване.

Сред побратимените градове на Перник е Олгин в Куба

Основните ценности, залегнали в идеята за побратимяване са приятелството, сътрудничеството и взаимното опознаване на народите. Побратимяването е гъвкав и удобен инструмент за създаване на сътрудничество между малки и големи градове, села и общини. В масивите на Държавния архив (ДА) в Перник се съхраняват документи, снимки и видеофилми, носещи информация за културното и икономическото сътрудничество между побратимените градове, каза за БТА Милена Симова - главен експерт в ДА.

Побратимени на Перник градове са: Честохова (Полша), Олгин (Куба), Балашиха и Електростал (Русия), Атина (Гърция), Порто (Португалия), Кавадарци (РСМ), Луганск (Украйна), Люблин (Полша), Бурса, община Нилюфер (Турция), Лас Вегас (САЩ), Овар (Португалия), община Оросей, област Нуоро (Италия), Орша (Беларус), Пардубице (Чехия), Рожайе (Черна гора), Хуай Ан (Китай), Ковънтри (Великобритания).

Перник има сключен меморандум за сътрудничество с китайския град Хуай Ан от 2011 г. откъдето няколко делегации са идвали на посещение. Интересен факт е, че през 2008, 2010 и 2012 г. атрактивни китайски групи участват и в маскарадните дефилета на "Сурва", а през 2019 г. китайският телевизионен канал ANNnewsCH заснема кратък репортаж за фестивала. Друг любопитен факт е, че по времето на социализма в чешкия град Честохова е съществувал мотел с името Перник.

Пловдив е побратимен с 29 града, бюст-паметник на Ботев има в японския град Окаяма

Община Пловдив е побратимена с 29 града от 21 държави, разположени на пет континента. Сред тях са Бурса (Турция), Бърно ( Чехия), Валенсия (Венецуела), Кошице (Словакия), Лайпциг (Германия), Рим (Италия), Санкт Петербург (Русия), Солун (Гърция), Шънджън (Китай), Колумбия (Южна Каролина, САЩ), Петра (Йордания), Самарканд (Узбекистан) и Познан (Полша).

Най-силна връзка Пловдив е изградил с японския град Окаяма, с който са сприятелени вече 50 години, разказа за БТА Пламен Панов, заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“. В чест на братските отношения Окаяма подари паметник на техния фолклорен герой Момотаро, който се намира в Цар Симеоновата градина, а Пловдив изпрати в Япония бюст-паметник на Христо Ботев. През 2017 и 2018 година ученици на двата града гостуваха на разменни начала. През годините пловдивски фолклорни ансамбли са посетили Окаяма, а в България се представяха традиционни японски танци и музика.

През 2014 година Пловдив се побратими с китайския град Шънджън и в рамките на това сътрудничество бе организиран Българо-китайски бизнес форум, на който присъстваха близо 50 китайски фирми, занимаващи се основно с високи технологии.

Според Панов градът поддържа добри взаимоотношения с украинския Лвов. Община Пловдив финансира образователна програма, благодарение на която украинци с български произход бяха напълно обезпечени да учат в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в специалност „ IT инженерство“. Интересен е контактът с град Тегу (Южна Корея), смята Панов. След сприятеляването развитите фирми от тяхната икономическа зона са засилили комуникацията с представители на пловдивския бизнес. Покрай тези сътрудничества има бум на културните инициативи и усещане за доверие между фирмите у нас и в чужбина, подчерта Панов.

Община Разград e партньор с 13 града, сред които от САЩ и Северна Ирландия

Община Разград има партньорство с 13 града на три континента, съобщи за БТА заместник-кметът Добрин Добрев. Един от първите, с над 50-годишна история на приятелство, е Орел (Русия) и най-големият жилищен квартал в Разград носи това име.. Разград има връзки и с румънските общини Слобозия и Кълъраш, които са и най-близо като местоположение. С тях се обменят културни делегации и младежки групи. Добри са отношенията и с побратимените в Турция градове Авджълар и Одунпазаръ. С тях се извършва обмен на делегации и гостувания за големи празници. В името на добрите контакти с община Одунпазаръ по инициатива на кметската управа на побратимената турска община в града е изграден парк, носещ името на Разград. Списъка на побратимените градове допълват унгарския град Сомбатхей и германския Витенберге, като основните сфери на контакт са туризъм и култура. Приятелството на Разград с френския град Шалон ан Шампан също е дългогодишно, Хартата за приятелство между двата града е подписана преди 30 години. За добрите отношения между двата града напомня главната алея в Градския парк в Разград, която носи името на френския град. Сред ползотворните партньорства е този с Арма (Северна Ирландия), като в резултат на изключително добрата си работа с този град са реализирани редица дейности. Градовете-побратими на Разград са още Брънсуик, щат Охайо (САЩ), полският град Познан, нидерландският град Асен и китайският град Янг Джоу.

Русе си сътрудничи с 14 чуждестранни града

Русе е побратимен или има сключени споразумения за сътрудничество с 14 чуждестранни града. Това съобщи за БТА Ивайло Кадишев - директор на общинската дирекция "Международни политики, стопански дейности и анализи" в крайдунавския град.

Споразуменията са за съвместни действия в сферата на културата, образованието, спорта, обмяна на опит и подкрепа при разработването на проекти по отношение на необходимостта от партньори.

Кадишев обясни, че Русе си сътрудничи с Биелина (Босна и Херцеговина), Волгоград (Русия), Гюргево (Румъния), Елванген (Германия), Кън Тхъ (Виетнам), Перистери (Гърция), Сент Уан (Франция), с когото сътрудничеството е над 60-годишно, Сеул (Южна Корея), Симферопол (Украйна), Трогир (Хърватия), столичен район Уйбуда, Будапеща (Унгария), Хуай Нан (Китай), и Тараклия (Молдова). Той посочи, че последният град, с който Русе се е побратимил е аржентинският Берисо. Споразумението е подписано в края на януари тази година. В Берисо живеят над 500 семейства с български корени. Предстояща инициатива е лекоатлетическият турнир „Младост“, който ще се състои на 13 май тази година на Градския стадион в Русе. От общинската управа са изпратили покани до всички побратимени градове да се включат със свои представители в надпреварата.

Самоков е побратимен с четири населени места в чужбина

Побратимените градове с Община Самоков са град Кострома (Русия), Авила (Испания), Партинико (Италия), както и село Петровец (РСМ), разказа за БТА секретарят на Община Самоков Ангелина Вангелова.

Община Свищов е побратимена с 12 града, сред тях е египетският Исмаилия

Община Свищов има споразумение за побратимяване с 12 градове от други държави, - Украйна, Египет, Португалия, Китай, РСМ, Черна гора, Сърбия, Гърция, Унгария, Италия, Полша и Хърватия, съобщиха за БТА от местната администрация.

Сред тях са Кременчуг (Украйна), Барселуш (Португалия) и Тайджоу (Китай), осъществени по инициатива на тогавашните посланици на страните у нас, Велес (РСМ), осъществено по инициатива на градоначалника Аце Коцевски, Биело поле (Черна гора) и Приеполе (Сърбия), инициирано по трагичен повод - загиналите 12 свищовски деца в река Лим на 4 април 2004 г. Други побратимени градове на Свищов са Нафпактос (Гърция), Капувар (Унгария), Хрубиешов (Полша), Осиек (Хърватия). Сътрудничеството с Исмаилия (Египет) е осъществено по инициатива на висшите учебни заведения в двата града, които продължават да развиват активни връзки и обмен.

Силистренски плувци ще участват в турнир в побратимения полски град Чеханов

През следващата седмица състезатели по плуване от Силистра ще участват на международен турнир в полския град Чеханов, който е един от побратимените на Община Силистра, съобщиха за БТА от местната администрация. Наскоро бе проведен двустранен форум, с цел обмяна на опит в социалната сфера, с участието експерти от Силистра и сръбския град Кикинда, с който общината също е побратимена.

Други побратимени на Силистра населени места са Слобозия, Браила и Кълъраш (Румъния), Лесковац и Кикинда (Сърбия), Хмелницки (Украйна), Лесковац (Македония), Ржев (Русия), Велес (Македония) и Сакурагава (Япония), Чеханов (Полша). С всички тях са установени връзки в сферите на икономика, култура, образование, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социални дейности, наука и техника.

Община Сливен е партньор с 10 града от Европа и Азия

Община Сливен поддържа отношения с десет градове-партньори от Европа и Азия, каза за БТА Светомир Минчев, главен експерт „Международно сътрудничество и инвестиции”.

Партньорството с германския град Гера датира от 1965 година, като се осъществява предимно чрез съвместни проекти по програми на Европейския съюз. Повече от 30 години продължава партньорството с украинския град Тернопол.

Градове-партньори на Сливен са още унгарският град Печ, където на 9 май ще бъде делегация от Сливен, за да постави паметна плоча на български войници, загинали при битка край Драва. Там има българско военно гробище. Побратимени на Сливен са Кесариани (Гърция), Воронеж (Русия), румънският Алба Юлия, белоруският Светлогорск, турският Текирдаг, град Джараш (Йордания), Тараклия (Молдова), украинският град Мелитопол.

Побратимени с Община Котел са Община Велимеше (Турция), Община Дион (Гърция) и Долината на Аран (Испания), съобщиха за БТА от общинския пресцентър.

Смолян си сътрудничи с градове от Европа

Смолян е побратимен с общините Мичуринск (Русия), Ялова и Пендик, район на Истанбул (Турция), Зул (Германия), Кишпещ (Унгария), Контрогуера и Мартинсикуро (Италия), Въру (Естония), Гостивар (РСМ), Мотрил (Испания), Белци (Молдова), съобщиха за БТА от общинската администрация. След ограничаването на пътуванията през пандемията Смолян възстановява от това лято програмата за младежки обмен с побратимения Кишпещ. Унгарските партньори поддържат активни контакти и съвместни инициативи със Смолян в областта на културата, туризма и образованието.

Гости от побратимените градове се очаква да пристигнат за Роженския събор през юли. Чрез партньорите от общините побратими Смолян се рекламира и като туристическа дестинация в тези държави, уточниха от общинската администрация.

Златоград от години е побратимен с Хрисуполис (Гърция). Името на гръцкия град означава в превод „златен град", което е и първоначалният повод за осъществяване на контакти между едноименните градове от двете страни на границата.

Девет са побратимените градове на Търговище

Побратимените на Търговище градове са Котбус (Германия), Търговище (Румъния), Сюрен (Франция), Санта Мария де Фейра (Португалия), Козани (Гърция), Ватерло (САЩ), Смоленск (Русия), Болград (Украйна) и Хъби (Китай). През годините партньорските взаимоотношения между побратимените градове се изразяват в посещения на делегации от чуждестранните градове за участие в програмата на Традиционния пролетен панаир в Търговище и за Празника на града – 14 май. Говорителят на администрацията Станислава Солакова каза за БТА, че се организират посещения на ученици на разменни начала с румънския град Търговище. Те идват в почивната база на българската община в Балчик през лятото, а българските деца - на зелено училище в базата им в Карпатите.

В различни периоди представители на побратимени градове са участвали в културни форуми, организирани от общината, като Празниците на женските и девически хорове „проф. Лилия Гюлева“ и в Пленера по акварел „Никола Мариново“.

В началото на миналата година Община Търговище изпрати хуманитарна помощ на пострадалите от войната в украинската община Болград. Помощта бе под формата на медицински консумативи и медикаменти. Отпуснати бяха 30 000 лева с решение на Общинския съвет.

Шумен е побратимен с шест града, сред които Джънджоу в Китай

Шумен е побратимен с градовете Подолск (Русия), Браила (Румъния), Тернопил (Украйна), Херсон (Украйна), Дебрецен (Унгария) и Джънджоу (Китай), каза за БТА Стойчо Стойчев - главен експерт "Протокол" в общинската администрация в Шумен. По думите му „в пост-ковид периода реална съвместна дейност се осъществява основно с Дебрецен и Браила“.

„В Дебрецен участвахме с фотоси в организирана от домакините изложба с пейзажи от побратимените градове. След десетина дни очакваме делегация от унгарския град за 11 май – Ден на Шумен. Предвижда се една от обсъжданите теми да е възобновяването на езиковите ваканции, които са организирани някога на разменни начала за ученици и студенти от Шумен и Дебрецен“, отбеляза пред репортер на БТА Стойчев.

„Обменът с Браила през настоящата година е под знака на 190-годишнината от рождението на Добри Войников. На всеки пет години обновяваме експозицията в музейната зала, която градският театър „Мария Филоти“ в румънския град е посветил на именития българин. Новото тази година там ще бъде представянето на виртуална разходка из къщата-музей „Добри Войников“ в Шумен. По традиция, кулминацията на честванията, включва и концерт на шуменския хор „Родни звуци“, и поднасяне на цветя пред барелефа на възрожденеца в Браила. Това ще се случи през юни. Датата се очаква да се уточни по време на визитата на официалната делегация, която чакаме за 11 май от побратимения ни румънски град“, каза още Стойчев. Шуменски реенактори ще се включат и в Историческия фестивал на Браила през септември. Миналата година бяхме представени от Сдружение „Жива история“, а тази есен във фестивала ще участват представители на шуменския регионален клон на Национално дружество „Традиция“, допълни Стойчев.

Шест са побратимените с областния център Ямбол градове

Шест са побратимените с областния център Ямбол градове – Вилжуиф във Франция, Шерадз в Полша, Ижевск, който е столица на Република Удмуртия в Русия, Бердянск в югоизточна Украйна, Одрин в Турция и Търгу Жиу в Румъния, показа справка на БТА.

Най-активно през годините е сътрудничеството със съседен Одрин, който се намира на 110 км от Ямбол. Реализирани са и различни трансгранични проекти за инфраструктура и културен обмен. Тази година Община Ямбол и местната структура на Българския червен кръст организираха и изпращането на хуманитарна помощ в Одрин за пострадалите от опустошителното земетресение в Турция.

Община Тунджа, която е другата голяма в Ямболска област, има шест побратими зад граница, сред които са град Варта в Полша, Болград в Украйна, Руза в Русия, Домоку в Гърция. Подготвя се и подписването на споразумение за сътрудничество с Кърларели в Турция, казаха за БТА от общинския пресцентър. Освен сътрудничество в сферата на културата, Община Тунджа подкрепи и пострадалите от войната в Украйна. През миналата година организира транспортирането и настаняването на близо 100 украински бежанци по молба на кмета Болград. Тази година бяха изпратени хуманитарна помощ и генератори за ток в Болград и близкото село Ореховка.