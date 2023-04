Илхан Кючюк: Силата на ЕС е, когато работи заедно в рамките на 27-те държави

Силата на Европейския съюз (ЕС) е, когато работи заедно в рамките на 27-те държави, коментира евродепутатът Илхан Кючюк, който посрещна посетителска група от България в Европейския парламент.

Това съобщиха от офиса на евродепутата.

В посетителската група са студенти и академични представители от цялата страна, ученици от Духовното училище в Момчилград и ученици от професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов" - гр. Велико Търново, които посетиха Европейския парламент. Визитата е награда за първите трима ученици, спечелили конкурса за есе на тема: How does EU works? EU institutions and we.

По време на визитата гостите се запознаха отблизо с функционирането на Европейския парламент и имаха възможността да присъстват на лекцията на Илхан Кючюк. Разказвайки за дейностите и задълженията си като член на Европейския парламент, Илхан Кючюк обърна внимание на процесите, които се случват в ЕС, след поредицата от предизвикателства в последните години.

След последните кризи като пандемията и войната, започна все по-усилено да се поставя въпросът за лидерството и влиянието на ЕС на световната сцена. И ако преди сме си задавали въпроса може ли всяка държава членка да се спасява поединично, след коронакризата и войната категорично разбрахме, че това не е решение. ЕС е амбициозен съюз, който е динамичен и променящ се и това трябва да бъде така, за да има просперитет. Но силата на ЕС е, когато работи заедно в рамките на 27-те държави“, заяви Кючюк. ЕС е съюз на конкуренция и е крайно време България да се стабилизира и да излезе от политическата криза, за да потърси отново мястото си на масата на големите разговори в Европа, отбеляза той.

В края на март евродепутатът посрещна в Европейския парламент друга група, включваща представители на Главното мюфтийство и студенти от София. Пред тях той отбеляза, че страната ни губи много възможности, защото изпраща смесени послания в Европа.