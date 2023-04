Видеото към песента "Careless Whisper" на Джордж Майкъл вече е в "клуба на милиардерите" в Ютюб

Британският поп изпълнител Джордж Майкъл си отиде на Коледа през 2016 г., но остави след себе си наследство, включващо многобройни хитове. Един от най-емблематичните сред тях безспорно е "Careless Whisper" от 1984 г. Песента, макар и записана преди десетилетия, и до ден днешен се радва на голяма популярност. Свидетелство за това е, че наскоро клипът към нея премина границата от 1 милиард гледания в платформата за видеосподеляне Ютюб.

"Careless Whisper", която се отличава с характерно соло на саксофон, е едва осмата песен от 80-те години на миналия век, чийто музикален клип се присъединява към "клуба на милиардерите" в Ютюб.

Първа в елитния клуб влезе групата "Гънс ен роузис" с клипа към хитовото си парче, който през октомври 2019 г. стана първият от този период, преминал знаковия праг от 1 милиард гледания. Година по-рано хард рокаджиите от САЩ отбелязаха подобно постижение с хита си "November Rain". Видеото към него стана първото към песен от 90-те години на миналия век, прехвърлило емблематичната бариера.

Връщайки се към "клуба на милиардерите" от 80-те години на миналия век, останалите хитове с подобни постижения са "Take On Me" на "А-ха", "Billie Jean" на Майкъл Джексън, "Never Gonna Give You Up" на Рик Астли, "Girls Just Want To Have Fun" на Синди Лопър, "The Final Countdown" на "Юръп" и "Every Breath You Take" на "Полис".

Музикалните експерти отбелязват, че е интересно да се наблюдава как тези песни, записани преди десетки години и с привидно липсваща обща нишка помежду им, достигат крайъгълен камък в нова медия като Ютюб. В тях обаче има "нещо", което кара почитателите на музиката да ги слушат отново и отново и съответно гледанията на клиповете им също да се увеличават.

Според експертите, съдейки по гледаемостта, видеото към емблематичната песен на Джордж Майкъл има шанс да премине и границата от 2 милиарда гледания в Ютюб.

Музикалният клип към песента "Careless Whisper", която първоначално е включена в албума на "Make It Big" на дуета "Уам!" в състав Джордж Майкъл и Андрю Риджли, през 2023 г. е имал средно над 400 000 гледания дневно в Ютюб в световен мащаб, отчитат от платформата за видеосподеляне.

Официалният клип към класическото парче от 80-те години на миналия век, което Майкъл пише заедно с Риджли, е публикуван в Ютюб през октомври 2009 г.

Оригиналният видеоклип към песента "Careless Whisper", заснет в Маями, е режисиран от Дънкан Гибинс. Гибинс преди това е режисирал видеото към хита "Wake Me Up Before You Go-Go" на "Уам!", което към момента има 429 милиона гледания в официалния канал на дуета в Ютюб.

Впоследствие клипът към "Careless Whisper" е монтиран отново, за да се добавят кадри на Джордж Майкъл, който изпълнява песента на сцена в лондонския театър "Лицеум".

Балада бележи началото на пътя за Майкъл към изключително успешна самостоятелна кариера. Отчасти благодарение на мигновено разпознаваемото саксофонно соло, "Careless Whisper" остава една от най-известните песни на британския поп изпълнител за всички времена, като през 1984 г. и 1985 година прекарва три седмици на върха на класацията за сингли Хот 100 на "Билборд".

Джордж Майкъл почина през 2016 г. на 53-годишна възраст. По време на кариерата си британският поп певец е продал над 100 милиона копия от албумите си и е спечелил две награди "Грами". Джордж Майкъл, чието истинско име е Йоргос Кириакос Панайоту, създава "Wham!" през 1981 г. заедно с Андрю Риджли.

Майкъл си отиде пред малко повече от шест години, но не и преди да сподели със света един последен проект: автобиографичния си документален филм "Freedom". За легендарната си, продължила десетилетия кариера, той изповядва в лентата, че се надява да бъде запомнен като "една от онези последни големи и бляскави поп звезди".